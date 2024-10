Si è presentato nel migliore dei modi Radja Nainggolan, dopo il suo ritorno in Italia. Il centrocampista belga ha esordito oggi con la maglia della Spal, subentrato al 51'. In 45 minuti ha prima realizzato un assist, poi un gol dei suoi.

Nonostante la grande prestazione, non è riuscito a evitare la sconfitta dei ferraresi, fermati in casa dal Bari (3-4). Se le qualità del giocatore non fossero mai state in discussione, c'era da domandarsi in che condizioni fisiche si sarebbe presentato il quasi 35enne ex Cagliari.

I rossoblù lo avevano seguito nelle scorse settimane, ma alla fine, come rivelato dallo stesso giocatore, non c'erano mai stati contatti concreti. Così è arrivata la chiamata di Daniele De Rossi, allenatore della Spal ed ex compagno del Ninja alla Roma.

Il giocatore ha risposto ai dubbiosi sul campo, confermando che, se in buone condizioni, può essere un giocatore superiore per la categoria. Rimpianto Cagliari? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime settimane, e vedere se riuscirà a dare continuità alle proprie prestazioni. Nel frattempo, Nainggolan è già protagonista.

Foto: Spal Ferrara