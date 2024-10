L’11 Ottobre è stata una giornata storica per il powerlifting italiano: Mirko Calisai ha conquistato il primo posto nella gara di stacco da terra (deadlift) al Mr Olympia IPL Pro Powerlifting di Las Vegas, diventando uno dei soli due italiani a vincere questo prestigioso titolo. La competizione è la più importante al mondo per quanto riguarda il fitness e la forza fisica, un vero punto di riferimento per il bodybuilding e il powerlifting.

Calisai ha partecipato nelle categorie di peso 60kg, pesando 57,3kg, gareggiando sia nella modalità raw che equipped, nelle fasce di età open e master 1. Nella competizione raw, ha ottenuto il primo posto in entrambe le categorie e ha stabilito il nuovo record europeo IPL master 1 con un sollevamento di 207,5kg. Nella gara equipped, Calisai ha ulteriormente consolidato il suo primato, sollevando 220kg e stabilendo il record mondiale IPL master 1.

L’impresa di Calisai assume un significato ancora più rilevante, poiché, insieme a Francesco Lo Porto, è diventato il primo italiano a vincere il titolo di Mr Olympia nella disciplina dello stacco da terra, segnando un capitolo di eccellenza nello sport italiano.

Il Mr Olympia, nato come il più importante concorso di bodybuilding al mondo, ha negli anni ampliato la sua offerta sportiva, includendo competizioni di powerlifting che hanno attirato l’attenzione globale per l’altissimo livello richiesto agli atleti. Il titolo Mr Olympia IPL Pro rappresenta l’apice per chi pratica questa disciplina, con standard di qualifica estremamente selettivi, che solo i migliori riescono a raggiungere.

«Voglio ringraziare la federazione IPL Italia per il supporto ricevuto in questa incredibile avventura – ha dichiarato Calisai – È un onore rappresentare il nostro Paese in una competizione così prestigiosa che richiede dei requisiti di ingresso molto alti. Infatti si può partecipare a questa gara solo su invito oltre ad aver raggiunto i minimi di gara international elite e aver vinto gare internazionali come mondiali e europei, e io e Francesco lo Porto siamo stati gli unici italiani ad essere stati invitati».

Le competizioni di powerlifting sono oggi uno degli eventi più attesi all'interno del Mr Olympia, affiancando il celebre concorso di bodybuilding che ha reso famosi campioni come Arnold Schwarzenegger e Franco Columbu, entrambi powerlifter straordinari oltre che icone del bodybuilding mondiale.

L’evento non solo celebra la forza fisica e la determinazione degli atleti, ma offre anche uno spettacolo completo per tutti gli appassionati di fitness, con la più grande expo del settore a livello globale, dove si incontrano i migliori professionisti e innovazioni del mondo del fitness.

Con la vittoria di Calisai, il powerlifting italiano dimostra ancora una volta il suo valore, confermandosi tra le nazioni protagoniste in una disciplina che, al pari del bodybuilding, rappresenta la massima espressione della forza e della passione sportiva.