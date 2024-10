La Sardegna capitale dell’enduro con il Six Days del Centenario. L’Isola ospiterà dal 30 settembre al 5 ottobre prossimi, la sei giorni internazionale di enduro ‘International Six Days of Enduro - ISDE 2013’, prestigiosa competizione motociclistica che si svolge ogni anno in una nazione differente e assegna il titolo di campione del mondo enduro a squadre nazionali. Nel 2013 la manifestazione compie 100 anni e per onorare questa ricorrenza la Federazione motociclistica italiana ha scelto la Sardegna, e in particolare la Gallura (con ben 10 comuni coinvolti).

Giovedì 1 agosto, alle 11, a Cagliari (in viale Trieste 105), nella sede dell’assessorato del Turismo (Sala Conferenze, sesto piano), l’assessore regionale Luigi Crisponi, il direttore dell’agenzia Sardegna Promozione Mariano Mariani, il presidente della Federazione motociclistica italiana Paolo Sesti e il responsabile nazionale Enduro (e coordinatore ISDE) Franco Gualdi presenteranno alla stampa ‘Six Days’, che può essere a buon diritto definito evento sportivo dell’anno nell'Isola, vista la partecipazione di 630 piloti in rappresentanza di 40 Paesi di tutti i continenti, con al seguito 4 mila addetti e oltre 200 giornalisti. Alla presentazione presenzierà anche una delegazione di sindaci e assessori delle amministrazioni locali galluresi coinvolte.