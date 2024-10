Il Circolo Schermistico Sassarese ha annunciato la scomparsa di Franco Podda, figlio del maestro Giorgio Podda, ex sciabolatore e arbitro , che " la famiglia della scherma sarda piange ", in un post di cordoglio su Facebook: " Il Presidente, i Maestri, gli atleti e tutti i soci del Circolo Schermistico Sassarese si stringono in un affettuoso abbraccio alla famiglia del Maestro Franco Podda per la sua improvvisa scomparsa ".

Il delegato regionale della FIS Gianmarco Tavolacci si stringe alla famiglia Podda e lo ricorda così: " È venuto a mancare nei giorni scorsi Franco Podda, una bandiera della scherma sarda. Franco impersonava fisicamente e nei modi l'emblema dello schermidore gentiluomo. Brillante atleta, fascinoso istruttore e arbitro rigoroso, da vero innamorato, Franco ha vissuto pienamente la scherma in tutti i suoi ruoli. Ha lasciato un vuoto, umano e tecnico, testimoniato anche dalle telefonate che tra di noi si stanno avvicendando per condividere il dolore della perdita. non dimentico che già dall'indomani della mia nomina a delegato, è sempre stato con me prodigo di consigli e incoraggiamenti. Che la terra ti sia lieve, Franco ".