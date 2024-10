“Abbiamo vinto, insieme, tante partite e condiviso alcuni dei momenti più belli delle nostre vite.

Per amore del nostro Pallone ci siamo qualche volta scontrati. Senza sconti ma sempre con il massimo rispetto. Perché, in fondo, siamo sempre stati noi stessi: due ragazzi italiani e un pallone. Ciao Luca, compagno di viaggio. Gianfranco”. È il messaggio scritto su Instagram da Gianfranco Zola (56 anni) per Gianluca Vialli, l'ex centravanti di Sampdoria e Juventus, capo delegazione degli Azzurri, morto all’età di 58 anni.

Gianluca Vialli era da tempo in cura per un cancro al pancreas ed era ricoverato a Londra. "Al termine di una lunga e difficoltosa 'trattativa' con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri - aveva comunicato Vialli il 14 dicembre scorso, annunciando il ritiro temporaneo per motivi di salute - L'obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio".

Zola nel suo profilo Instagram ha anche condiviso diverse foto che lo ritraggono insieme a Vialli in "alcuni dei momenti più belli delle nostre vite".