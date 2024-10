Un gol di Daniel Maldini su punizione nel primo tempo condanna il Cagliari alla sconfitta. Un ko tutto sommato immeritato per i rossoblù che hanno lottato fino alla fine risultando però troppo poco efficaci al momento della conclusione a rete. Il pareggio sarebbe stato certamente il risultato più giusto.

LA CRONACA

Mister Ranieri propone un Cagliari con il 4-4-2: Scuffet in porta, Zappa e Augello sulle fasce, Dossena insieme a Wieteska (che sostituisce l’infortunato Mina) centrali, Nandez e Jankto larghi a centrocampo, Makoumbou e Deiola centrocampisti centrali, Lapadula e Shomurodov davanti.

Avvio di gara intenso e a viso aperto da una parte e dall’altra con subito delle conclusioni finite a lato. Nei primi 20’ di gioco i due portieri sono stati inoperosi ma le due squadre si sono fronteggiate a viso aperto, col Cagliari che non disdegna l’attacco sulle fasce, soprattutto con Augello protagonista. La prima vera occasione arriva alla mezz’ora, punizione rasoterra di Lapadula che sorprende la barriera ma finisce fuori di pochissimo, con Di Gregorio praticamente battuto. Al 35’ calcio d’angolo di Nandez, colpo di testa perentorio di Dossena, palla che non c’entra lo specchio della porta. Al 42’ il Monza passa in vantaggio col primo tiro in porta della partita: punizione magistrale di Maldini e palla che si infila sotto la traversa rimbalzando poco oltre la linea di porta. Allo scadere colpo di testa di Mota fuori di un nulla, segno che il Cagliari ha subìto più del dovuto la rete monzese. Il primo tempo finisce qui.

All’intervallo Ranieri sostituisce Jankto e Makoumbou con Oristanio e Prati. Al 50’ cross di Colpani e Birindelli che non arriva per un soffio all’appuntamento col gol. Al 64’ sponda di Lapadula e tiro al volo di Deiola deviato che finisce a fil di palo. Al 67’ Zerbin crossa al centro, palla deviata che finisce sulla testa di Pessina, ma Scuffet è attentissimo e para a terra. Al 68’ Lapadula in girata segna, ma la sua posizione è irregolare e l’arbitro annulla, confermato anche dal Var. Al 79’ cross di Oristanio e colpo di testa di Lapadula che però non riesce a centrare lo specchio della porta. A 5’ dalla fine dentro Azzi e Mutandwa, fuori Augello e Shomurodov. All’88’ dentro anche Viola per Deiola per l’assalto finale. Cinque minuti di recupero al 90’ Lapadula fa sponda per Prati, ma il centrocampista calcia male e spedisce sul fondo. Il Cagliari ci prova fino alla fine ma non riesce a trovare la via della rete