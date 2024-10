L'ultima indiscrezione sul Mondiale in Qatar è stata lanciata dall’emittente radiotelevisiva pubblica olandese NOS.

Come riporta Il Corriere dello Sport, sembrerebbe che ben cinquanta tifosi della nazionale di calcio olandese potranno seguire i Mondiali senza spendere nulla, né per l'aereo né per l'albergo. Inoltre pare che saranno pagati per condividere sui social foto, video e, più in generale, messaggi positivi sul Qatar.

Si tratta di “tifosi-influencer” scelti dal Paese del Golfo per migliorare la propria immagine a livello internazionale.

E non è tutto. Sempre secondo Il Corriere dello Sport, ci sarà la segnalazione e immediata rimozione di commenti negativi a questi post. Senza contare che gli organizzatori di questa operazione avranno anche diritto di modificare o cancellare contenuti creati dai tifosi.

È stato chiesto infine di assistere dal vivo alla cerimonia e alla partita di apertura del torneo, in cui la nazionale del Qatar sarà impegnata contro l'Ecuador.