"Cristo, ten piedad" titola Marca.com a tutta homepage questa mattina. Il sito del principale quotidiano sportivo spagnolo racconta di come centinaia di tifosi spagnoli, in queste ore, si stiano recando in pellegrinaggio ai piedi del celebre Cristo del Corcovado di Rio de Janeiro per invocare un aiuto sulla propria Selecciòn di calcio.

Una situazione difficile e surreale quella vissuta dai campioni del mondo in carica che, dopo la roboante sconfitta contro l'Olanda per 5-1, si trovano davanti a un bivio nella partita di stasera contro il Cile. Dentro o fuori. Tutto o niente. Una mancata vittoria decreterebbe quasi certamente l'esclusione della Spagna da questa edizione di Coppa del Mondo di cui alla partenza era, assieme al Brasile, favorita assoluta.

Eppure anche il Brasile delude e non poco le aspettative di tutti gli appassionati del bel calcio che nei verdeoro padroni di casa faticano a vedere il gioco divertente che da sempre questa nazionale ha espresso. Neymar & Co. arrancano e, dopo l'immeritato 3-1 della prima partita inaugurale contro la Croazia, ieri hanno macchiato il proprio cammino con un deludente pareggio per 0-0 contro un Messico duro a morire.

Ringraziano Germania e Italia che, invece, hanno entrambe convinto gli osservatori vincendo la prima 4-0 contro il Portogallo a Salvador e la seconda 2-1 contro l'Inghilterra nel forno di Manaus.

Alle ore 21, la Roja di Del Bosque, dovrà tirare fuori il meglio di se per ritrovare la strada smarrita verso il Maracanà.