Sport

E' stata diramata questa sera dal c.t. della Nazionale, Cesare Prandelli, la lista dei 23 convocati per i Mondiali in Brasile. Le assenze pesanti sono quelle di Giuseppe Rossi e Mattia Destro che evidentemente non hanno convinto il commissario tecnico. Lorenzo Insigne, a sorpresa, partirà con la squadra mentre il difensore Andrea Ranocchia, per ora, rimane come 24esimo uomo di riserva.