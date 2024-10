Sport

Saranno le 13 in Brasile, le 18 qui da noi, quando Italia e Costa Rica scenderanno in campo a Recife per il loro secondo incontro di Coppa del Mondo. Entrambe le nazionali partono da una vittoria nelle prime partite in cui gli Azzurri hanno sconfitto l'Inghilterra per 2-1 e i costaricensi hanno battuto a sorpresa l'Uruguay per 3-1.