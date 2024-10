Riccardo Montolivo non andrà in Brasile con gli Azzurri. E' questo il verdetto più duro dell'amichevole di preparazione ai Mondiali giocata ieri dall'Italia che ha affrontato la Nazionale irlandese al Craven Cottage di Londra.

Una partita nervosa e macchinosa in cui nessuna delle due squadre è riuscita a far gol con l'Italia che dopo pochi minuti ha dovuto fare a meno del capitano del Milan (ieri capitano anche degli Azzurri vista l'assenza di Buffon) messo k.o. da un duro contrasto con Pearce.

L'inequivocabile labiale di Montolivo che continuava a dire "Mi sono rotto, mi sono rotto" ha destato da subito non poche preoccupazioni nello staff della Nazionale e in tutti i tifosi, la sua partenza in Brasile era più che certa e adesso si infittiscono i dubbi di Cesare Prandelli sulla scelta dei 23 uomini da portare con sè.

La serata dell'Italia continua sotto il segno della sfortuna con Alberto Aquilani che, subentrato a Montolivo, deve lasciare a sua volta il campo a dieci minuti dal termine del primo tempo dopo un brutto colpo alla tempia che, per fortuna, non ha poi destato grandi preoccupazioni.

"Partita segnata dagli infortuni" ha commentato il c.t. Prandelli al fischio finale "è un duro colpo sapere che per Riccardo c'è qualcosa di serio (frattura della tibia ndr). Difficile dare un giudizio tecnico su questa partita giocata con la preoccupazione per la situazione dei nostri due centrocampisti. In questo momento siamo tutti frastornati."