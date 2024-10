Un brutto infortunio terrà il bomber della Fiorentina Giuseppe Rossi lontano dai campi per diverse settimane (si è parlato addiruttura di tre mesi di stop). La situazione preoccupa non poco lo staff Azzurro in vista degli ormai prossimi Mondiali di calcio che si giocheranno a giugno in Brasile.

Il lavoro di recupero che aspetta Rossi è duro e difficile e, se non recuperasse in tempo la forma fisica ideale, la convocazione in Nazionale fino a poco tempo fa scontata sarebbe seriamente in pericolo.

A questo proposito si è espresso il c.t. dell'Italia Cesare Prandelli che ha detto "Pepito Rossi deve stare sereno, conosce la considerazione che ho di lui, e sa che lo aspetteremo fino all'ultimo. Sta dimostrando carattere, ci siamo sentiti ma è difficile trovare le parole giuste in questa situazione".