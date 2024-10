"Humillaciòn Mundial". Così stanotte titolava a tutta home il sito della Marca, il principale quotidiano sportivo spagnolo. Una disfatta clamorosa quella conseguita dai campioni del mondo in carica della Spagna nel campo di Salvador de Bahia contro un'incontenibile Olanda.

Un Piqué imbarazzante e un Casillas stralunato sono l'anello debole di una catena per altro non troppo solida nelle sue restanti congiunture. Le immagini trasmesse in mondovisione dall'Arena Fonte Nova hanno dell'incredibile e lasciano tutti sbigottiti davanti alla tv.

Al rigore realizzato da Xabi Alonso al 27' segue il meraviglioso gol del pareggio di Van Persie che al 44' raccoglie un lancio lungo di Blind e di testa batte Casillas. Le due squadre vanno a riposo sul risultato di 1-1 e quando il match riprende l'Olanda è pronta a scrivere la storia.

Bisogna aspettare il 53' perché gli oranje passino in vantaggio. Nel ruolo di suggeritore ancora Blind il cui lancio viene agganciato da Robben che brucia Piqué e Ramos centrando il 2-1. Da qui in poi, per la Spagna, è notte fonda. 10 minuti dopo l'Olanda mette dentro il 3-1 con de Vrij che di testa conclude una confusa azione sviluppatasi nell'area spagnola. Al 72' la palla arriva a Casillas che allunga troppo e Van Persie, rapido e rapace, si avventa sulla sfera segnando il 4-1 a porta vuota. Non è finita, all'80' ancora Robben infligge l'ultima stoccata mortale agli spagnoli ormai tramortiti segnando il 5-1 e rischiando addirittura di mettere dentro il sesto gol pochi minuti dopo. Una sconfitta clamorosa, da 64 anni la Spagna non subiva tanti gol in una partita di Coppa del Mondo e gli analisti ricordano che nella serata di ieri la selezione spagnola ha subito più gol di quanti non ne avesse subito nel Mondiale del 2010 e negli Europei 2012 messi assieme. Oggi è il giorno del processo mediatico per gli uomini di Del Bosque che, partiti da favoriti, dovranno indubbiamente rivedere qualcosa dal punto di vista tattico e mentale.

Intanto c'è grande attesa per l'esordio dell'Italia, la cui sfida contro l'Inghilterra verrà trasmessa stanotte alle 00:00 (ora italiana). "Le sensazioni sono ottime" ha detto ieri Prandelli in conferenza stampa "abbiamo lavorato in maniera mirata per arrivare pronti non solo fisicamente ma anche mentalmente a questo appuntamento. Chiedo a Balotelli e ai miei ragazzi di avere un carattere deciso, ma sempre leale."

E ancora "La storia ci insegna che le prime partite dei gironi non sono decisive ma hanno un'importanza straordinaria non solo per i 3 punti ma anche per la forza straordinaria che puoi avere da un risultato positivo. Sentiamo addosso un grande senso di responsabilità, sapremo onorare questa maglia".

L'ennesimo allarme, però, è arrivato proprio in queste ore in Casa Azzurri con Buffon che nell'allenamento di rifinitura ha abbandonato il campo sostenuto dai compagni a seguito di una leggera distorsione alla caviglia. Per il capitano azzurro, ora, è a rischio la partita di stasera e con Sirigu acciaccato si fa strada l'ipotesi di Perin titolare. Al di là di questo problema, la formazione di stasera dovrebbe vedere un 4-1-3-1-1 Paletta e Barzagli coppia fissa al centro della difesa, affiancati a destra da Darmian e a sinistra da Chiellini. De Rossi davanti alla difesa e Marchisio lavoreranno per consentire il lavoro dei due registi Pirlo e Verratti davanti ai quali saranno Candreva e il nostro uomo di sfondamento Mario Balotelli. Buon divertimento a tutti!