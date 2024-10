Sport

Sono state diramate ieri le convocazioni della Nazionale italiana di ciclismo in vista dei Mondiali che si correranno il 28 settembre a Ponferrada, in Spagna. 16 corridori sono stati pre-selezionati dal c.t. Davide Cassani ma la lista verrà scremata fino ad ottenere un numero di 11 ciclisti che partiranno per la corsa iridata anche se solo 9 correranno in strada.