E' una decisione rivoluzionaria quella che sta per essere ufficializzata dalla FIFA per quanto riguarda la Coppa del Mondo di calcio che si giocherà in Qatar nel 2022.

Mentre i mondiali in Brasile di quest'anno sono ormai alle porte e iniziano i lavori in Russia per quelli del 2018, i vertici della federazione calcistica internazionale pensano già ai mondiali del 2022 in Medio Oriente che, secondo il segretario generale Jerome Vacke, si giocheranno in inverno.

In un'intervista a France Info, Vacke ha dichiarato che "sarebbe impossibile disputare il torneo d'estate in Qatar dove le temperature a giugno e a luglio superano i 45 gradi. Il periodo ideale sarebbe, al più tardi, quello compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio. Questi sono i giorni in cui il clima sarebbe più favorevole ai giocatori."