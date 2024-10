Mancano poco più di venti giorni al training camp in vista della FIBA World Cup 2019. Il c.t. della Nazionale italiana Meo Sacchetti ha reso nota oggi la lista dei 24 atleti che nelle prossime settimane potranno essere chiamati a far parte delle attività della Nazionale. Di questi solo 12 partiranno alla volta della Cina per i Mondiali.

Gli azzurri si ritroveranno il 22 luglio a Milano per poi trasferirsi a Pinzolo dal 23 al 29 luglio. I Mondiali prenderanno il via il 31 agosto per concludersi il 15 settembre.

Fra i 24 anche l'ala della Dinamo Sassari Achille Polonara e Gigi Datome, giocatore del Fenerbahce originario di Olbia. Manca il sassarese Marco Spissu, fra i principali protagonisti del campionato italiano appena conclusosi.