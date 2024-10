Sarà il sardo Salvatore Sirigu a difendere i pali dell'Italia nell'esordio mondiale contro l'Inghilterra. Il numero 1 azzurro Gigi Buffon ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia sinistra durante l'allenamento di rifinitura e stasera non potrà giocare la partita più difficile del girone.

Un vero peccato per la Nazionale che comunque trova in Sirigu, 27enne di Siniscola, un degno sostituto al titolare Buffon. Per il portiere del Psg, fino ad ora, sono 8 le presenze in maglia azzurra.