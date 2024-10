Sei giorni - dal 7 al 12 giugno; oltre 1600 chilometri tra i paesaggi della Gallura, dell’oristanese e dell’Ogliastra. Massimo rispetto e valorizzazione dei territori attraversati da atleti di fama mondiale che hanno partecipato e vinto competizioni come la Parigi-Dakar.

Per il settimo anno arriva nell’Isola l’unica tappa europea di un rally mondiale (che tocca altri paesi quali Abu Dabi, Qatar, Egitto, Brasile e Marocco) dedicato unicamente alle moto: il Sardegna Rally Race. Il rally più importante dopo la Parigi-Dakar, tanto che le nazioni che ospitano la prova di campionato del mondo investono milioni di euro pur di averla nel proprio territorio.

Un consistente giro d’affari per gli operatori del territorio (fra settore ricettivo, ristorazione, trasporti e altri servizi diretti e indiretti al turismo), un movimento di circa cinquemila presenze, il tutto senza alcun contributo pubblico.

Ritorno mediatico e cassa di risonanza.

L’evento conta una portata mediatica di oltre 50 milioni di lettori e telespettatori, su stampa (nazionale ed internazionale), TV e web. Un' amplificazione mediatica, che va dai classici nazionali Italia 1, Sky Italia, Rai sport, agli internazionali Eurosport, TVE (Televisión Española), passando per tv russe, dei paesi dell'Est e tante altre.

Gli atleti.

Ci saranno campioni mondiali vincitori di competizioni come la Parigi-Dakar: lo spagnolo Coma Marc, l'italiana Liparoti Camelia, il portoghese Rodrigues Helder.

L’edizione di quest’anno vede la partecipazione del sardo Luca Manca, che nelle competizioni internazionali di Cross Country rappresenta la Sardegna nel mondo e quest’anno farà gli onori di casa.

L’organizzazione.

Interamente sarda con base a San Teodoro, la Bike Village, fondata da Antonello Chiara e Gianrenzo Bazzu (attuale assessore al turismo del comune di San Teodoro), fin dal 2001 organizza grandi eventi sportivi nel settore del fuoristrada inseguendo il sogno di realizzare la "città delle moto" in Sardegna. L’attuale presidente è un giovane ragazzo originario di Nuoro, Gianpaolo Granara. La Bike Village si impegna da anni per la promozione dai Grandi Eventi sportivi legati al settore del fuoristrada (non solo il Sardegna Rally Race di cui parliamo qui ma anche ‘La Cavalcata del Sole’ e il ‘Sardegna Legend Rally’ – tutte le info sul sito ufficiale alla voce EVENTS NEWS).

PROGRAMMA SARDEGNA RALLY RACE 2014 WORL CHAMPIONSHIP

07 GIUGNO: VERIFICHE TECNICHE E AMMINISTRATIVE PRESSO HOTEL A SAN TEODORO