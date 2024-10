Al termine del match ecco le parole dei due allenatori in conferenza stampa:

RASTELLI: ‘’Lo spirito fa la differenza, al di là delle scelte iniziali che ho fatto, condizionate dall’infortunio di Ionita. Ho cercato di mettere un giocatore che avesse ‘passo’ per contrastare i centrocampista dell’Atalanta. Per questo ho messo Isla con Pisacane dietro per fermare Gomez. Importantissimo il rientro di Joao Pedro, troppo importante nei nostri equilibri di gioco. Oltre ad essere bravissimo in fase offensiva. Ritrovate anche cattiveria e determinazione".

"La squadra, tranne qualche situazione, vedi il rigore, è rimasta sempre corta, compatta, non ci siamo abbassati e abbiamo creato tanto. Potevamo fare almeno 6 gol, viste le occasioni avute. Oggi era importante la vittoria per sbloccarci e per respirare e lavorare con serenità. Le vittorie aiutano. E’ questo il vero Cagliari? Dobbiamo mette in campo le armi viste oggi, sempre. Abbiamo qualità. Possiamo fare molto bene. Problemi sulla destra? Mi sono confrontato con Isla che ha ato massima disponibilità per giocare in quel ruolo inedito per lui".

"Vista la condizione sua non ottimale, coprire meno campo poteva fargli bene. Pisacane ha un po’ sofferto Gomez, ma ci poteva stare, anche se il rigore sembrava fuori area. Nell’intervallo abbiamo comunque preso le dovute precauzioni. Di Gennaro fuori per Tachtsidis? L’infortunio di Ionita ha un po’ scombussolato i piani. Di Gennaro ha avuto un problemino fisico e dunque avevo bisogno di gente pronta, al 100% o quasi. Panagiotis si è allenato bene e stava scalpitando. Ho preferito fare questa scelta e risparmiare Di Gennaro per la partita di mercoledì. Personalmente sono felicissimo per la mia prima vittoria in Serie A, mi auguro la prima di una lunga serie. Joao Pedro? Avevo dei dubbi nel schierarlo. Ho parlato con lui, mi ha rassicurato, sapeva che non aveva i 90 minuti, ma ha fatto una grande partita. Rafael? Per me avere un giocatore come lui, grande professionista, che sta in silenzio, e che sa sfruttare la sua occasione è davvero molto confortante. Oltre al rigore ha espresso tante altre qualità’’.

GASPERINI: ‘’Siamo partiti molto male, subendo subito il gol e altre occasioni. Loro avevano una marcia in più. Poi ci siamo ripresi, ci siamo riproposti bene, poi l’episodio del rigore ci è girato male, ma fin lì ci stavamo riprendendo. Non abbiamo pareggiato e nella ripresa abbiamo sofferto completamente il Cagliari, senza opporre resistenza. Il Cagliari poi si è esaltato nella ripresa, loro in casa hanno un piglio diverso. Speravo di contenerli meglio per poi riproporci, ma non ci siamo riusciti’’