E' arrivato a Cagliari questa mattina Massimo Rastelli, che guiderà il club rossoblu nella stagione di Serie B 2015-2016.

Ad accogliere il nuovo allenatore il presidente Giulini. Le prime parole di Rastelli: "La chiamata del Cagliari è stata irrinunciabile. Garantisce la storia, il nostro blasone non si discute. Metteremo in campo la nostra passione per riconquistare i tifosi perché sappiamo di rappresentare un popolo e una maglia gloriosa."