"Situazione infortuni? Ne mancheranno 5, ma recuperiamo Cerri e Bradaric. Fuori dai convocati Thereau, Cacciatore, e i lungodegenti. Affrontiamo una squadra che attraversa un buon periodo, ma non dobbiamo pensarci, noi dobbiamo pensare a noi e a quel che dobbiamo far durante la partita, sapendo che dovremo avere l'atteggiamento giusto come lunedì contro l'Atalanta e le occasioni avute. Cambio modulo? È ipotizzabile. E già con l'Atalanta qualche novità si è vista. Abbiamo un pò di emergenza e qualche soluzione diversa l'abbiamo provata. Difesa a tre? Sì, l'abbiamo provata, vedremo. Non ci sono tante possibilità in attacco, visti gli infortuni, nè sono rimasti tre e bisogna sfruttarli al massimo.

La classifica? Ha un valore, è ovvio, ma non dobbiamo pensarci e dobbiamo focalizzarci sul campo. Contro l'Atalanta, rispetto al Sassuolo, secondo me i miglioramenti si sono visti. Il campionato dovrà dire ancora tante cose. Despodov? Lui, ma anche Oliva, venivano dalla preparazione. Hanno bisogno di migliorare fisicamente e di ambientarsi, mentre Pellegrini per esempio, è già rodato. Serve fiducia, bisogna lavorare su questo è sulle cose positive, perché ce ne sono. Thereau? Sono episodi vecchi, è un discorso chiuso. Cacciatore? Penso che in un paio di settimane sarà pronto, è in fase di recupero. Piatek? L'abbiamo anche già affrontato e già l'avevamo affrontato al meglio.

Le poche vittorie? Sì, ma abbiamo anche perso poco. Bisogna anche veder questo, non solo le cose negative. Serve tutto, anche un pò di fortuna in più. Giocatori di personalità? Li abbiamo, tutto il gruppo ha personalità. Srna? Lo vedo lavorare bene, l'ho fatto riposare, mi auguro gli sia servito".