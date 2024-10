Rientri importanti in casa Cagliari in vista della sfida di domani contro il Milan. Dopo 4 mesi torna arruolabile Mancosu, recuperato in extremis anche Viola.

Non sarà della sfida, invece, Makoumbou infortunato, così come Jankto. Mister Ranieri dovrà fare a meno anche di Augello e Gaetano squalificati.

Questi i convocati per il match del San Siro: Scuffet, Radunovic, Aresti, Zappa, Di Pardo, Hatzidiakos, Dossena, Wieteska, Mina, Obert, Azzi, Deiola, Nandez, Sulemana, Prati, Viola, Mancosu, Oristanio, Lapadula, Pavoletti, Petagna, Luvumbo, Shomurodov, Kingstone.