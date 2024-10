Il Cagliari perde male a Milano contro il Milan e ora trema, in attesa di capire cosa faranno le dirette concorrenti tra domani e dopodomani. Partita praticamente mai in discussione, con i rossoblù che ora dovranno fare punti nelle ultime due giornate per trovare la salvezza.

LA CRONACA

Ranieri scende in campo con Scuffet in porta, Zappa sulla linea difensiva con Dossena e Mina, Obert e Nandez sugli esterni, Prati e Deiola con Sulemana a centrocampo, Luvumbo e Shomurodov in attacco.

Partita che inizia a ritmo lento, anche se il Cagliari sembra voler provare a fare la partita senza difendere ad oltranza. Il primo tiro in porta del match arriva dopo 11’, destro da fuori di Florenzi con Scuffet che respinge in tuffo. Al 19’ il Cagliari protesta per un possibile fallo di mano in area di rigore rossonera, ma l’arbitro lascia proseguire. Al 22’ Luvumbo scappa in contropiede, serve Shomurodov, ma è attentissimo Thiaw ad anticipare l’uzbeko e fermare l’azione rossoblù. Due minuti dopo è ancora l’angolano protagonista di un uno contro uno contro Thiaw a campo aperto, ma lo stesso attaccante rossoblù non ne approfitta calciando debolmente tra le braccia di Sportiello.

Al 35’ il Milan passa in vantaggio: Chukwueze calcia addosso a Scuffet, la palla respinta arriva nei piedi di Bennacer che a porta vuota può segnare e portare in vantaggio la sua squadra. Allo scadere Deiola pesca Prati in area di rigore, piroetta a liberarsi dell’avversario, ma conclusione troppo debole che finisce facilmente tra le braccia di Sportiello. È ultima occasione del primo tempo.

La ripresa per il Cagliari inizia con gli stessi undici mentre il Milan ne cambia tre, tra cui l’ingresso di Leao che dopo tre minuti prende una clamorosa traversa da pochi passi! La risposta del Cagliari è in un gol fallito da Shomurodov a pochi passi da Sportiello, ma il gol sarebbe stato annullato per fuorigioco di Nandez a inizio azione. Al 57’ botta da fuori di Prati, Sportiello si rifugia in corner. Sul calcio d’angolo seguente, colpo di tacco di Shomurodov sul primo palo, palla sull’esterno della rete. Al 59’ il Milan raddoppia: contropiede di Leao che serve in profondità Pulisic che batte Scuffet in uscita.

Al 62’ punizione di Deiola, ma il portiere rossonero è sempre attento e respinge. Un minuto dopo il Cagliari pareggia: cross perfetto di Zappa, inserimento di Nandez che con un tocco preciso segna il gol che riapre il match. Al 74’ Reijnders segna il gol del 3-1 con una botta da fuori area imprendibile per Scuffet. Al 75’ dentro Oristanio, Lapadula e Azzi, fuori Nandez, Deiola e Dossena. Il Cagliari reagisce e all’80’ prende una traversa con Shomurodov, tiro deviato che si stampa sul montante; poco prima Oristanio aveva tentato il gol dal calcio d’angolo trovando Sportiello però reattivo. All’82’ dentro Kingstone e fuori Shomurodov. All’83 Leao la chiude definitivamente andando a trovare un contropiede vincente lanciato a campo aperto. All’87’ Pulisic fa 5-1. Dentro Wieteska per Mina nel finale. Tre minuti di recupero, ma il risultato non cambia più.