Brutto Cagliari per essere vero. Nella seconda giornata del campionato di Serie A i rossoblù hanno fatto visita al Milan, rinfrancato dalla qualificazione ai gironi di Champions League, dopo la batosta di Verona. I sardi venivano dalla bella vittoria con l'Atalanta e volevano stupire ancora. Ma si è visto subito che la banda Lopez non è entrata in partita fin da subito. Il Milan ha cercato di prendere il sopravvento, approfittando della scarsa vena dei sardi. E così dopo 8 minuti il Cagliari era già sotto di un gol grazie a Robinho che ha approfittato dei lisci in area di rigore su un cross di Balotelli, e dopo mezzora la partita era virtualmente chiusa a causa di Mexes che ribadiva in rete una respinta di Agazzi su tiro di Balotelli. Ma qualche minuto dopo Sau, con un grande gol, riportava i suoi sotto. A questo punto i rossoblù, ringalluzziti dal gol, hanno provato qualche sortita offensiva, ma senza impensierire più di tanto Abbiati. Al 62' la mazzata finale. Balotelli approfitta di un corto disimpegno di Ariaudo e con un tiro potente da pochi passi non lascia scampo ad Agazzi. Girandola di sostituzioni, dentro Ibarbo, Nenè ed Eriksson, ma il risultato non cambia.

E' una sconfitta a San Siro contro il Milan, ma l'impressione è che si poteva fare qualcosa in più, come ha ammesso anche il tecnico Lopez a fine gara: ''Prendere gol all’inizio è già un handicap di cui avremmo fatto a meno - riporta il Corriere dello Sport -, un passo indietro rispetto alla gara con l’Atalanta, ma ci può stare. Abbiamo trovato il Milan che mi aspettavo, quello vero visto in Champions, ed è difficile che sbaglino due volte di seguito. Nonostante la loro grande qualità abbiamo messo insieme un paio di occasioni, ma i gol vanno fatti. Sull’occasione di Sau, ad esempio, avremmo riaperto la partita. Li abbiamo quasi facilitati con il nostro pressing, poi la squadra ha provato a reagire ma non è bastato''.

Questo il tabellino del match:

Milan (4-3-1-2): Abbiati; Abate, Zapata, Mexes, Emanuelson; Poli (78' Nocerino), De Jong, Muntari, Montolivo (88' El Shaarawy), Balotelli, Robinho (66' Matri). A disp.: Amelia, Coppola, Birsa, Constant, Cristante, Silvestre, Niang, Zaccardo. All.: Allegri

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi; Dessena, Ariaudo, Rossettini, Murru; Ekdal, Conti, Nainggolan; Cabrera (59' Ibarbo); Pinilla (71' Nenè); Sau (78' Eriksson). A disp.: Avramov, Avelar, Astori, Perico. All.: Lopez

Arbitro: Russo

Marcatori: 8' Robinho, 31' Mexes, 62' Balotelli (M), 33' Sau (C)

Ammoniti: Conti (C), De Jong (M)