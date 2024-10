Cagliari sconfitto 3-0 a San Siro nel posticipo. Ancora una volta i rossoblù non sono riusciti a sfornare una prestazione con personalità, sprecando pure almeno due occasioni nitide con Joao Pedro sul risultato di 2-0 per i rossoneri. Di Ceppitelli (autogol), Paquetà e Piatek i gol della partita.

Prima del match il Cagliari è sceso in campo con una maglia speciale con la scritta “solidarietà ai pastori sardi".

LA CRONACA. Mister Maran propone un inedito 4-4-2, con Cragno in porta, Srna e Pellegrini terzini, Pisacane e Ceppitelli centrali, Faragò e Padoin larghi sulle fasce, Barella e Ionita in mezzo e la coppia Joao Pedro-Pavoletti davanti.

Il match si mette subito male per i rossoblù che al 12’ subiscono lo svantaggio: tiro a giro di Suso, respinta di Cragno sul corpo di Ceppitelli ed è autogol. Dieci minuti dopo è Paquetà a raddoppiare per i rossoneri: il brasiliano conclude solo davanti a Cragno indisturbato. Cagliari assente finora. Al 25’ errore di Ceppitelli che serve inavvertitamente Piatek, ma è bravo Cragno a salvare il risultato in uscita sul polacco. Si vede il Cagliari al 27’ con Joao Pedro, ma è strepitoso Donnarumma sul colpo di testa in tuffo del brasiliano. Il primo tempo finisce col Cagliari che prova a metter il muso fuori dalla propria metà campo, ma oltre l'occasione di Joao Pedro non c'è stato nulla.

Nella ripresa, al 60’ grandissima occasione per il Cagliari: cross di Pellegrini, tiro al volo di Joao Pedro e grande risposta di Donnarumma, sulla respinta arriva ancora l’attaccante brasiliano, ma il suo pallonetto finisce sulla traversa e ritorna in campo. Due minuti dopo arriva inesorabilmente il 3-0 del Milan con Piatek che approfitta di una mischia per buttarla dentro. Al 70’ Calhanoglu calcia a botta sicura, ma Cragno para centralmente. Al 77’ esordio in maglia rossoblù per il bulgaro Despodov. All'80’ Ceppitelli regala palla a Suso che però non castiga Cragno. Il match si chiude così.