Seconda trasferta consecutiva e seconda sconfitta per il Cagliari di Rastelli, ma così come era successo a Torino una settimana fa, anche a San Siro i rossoblu escono dalla gara con l’amaro in bocca per un risultato che poteva essere diverso. Il Milan vince 2-1 grazie ai gol del giovane Cutrone e di Suso, inframezzati dal momentaneo pareggio di Joao Pedro, che ha realizzato un gol fotocopia come quello siglato sempre a Torino, ma in Coppa Italia contro il Palermo.

LA CRONACA

Mister Rastelli opera due cambi rispetto al match dell’Allianz Stadium: fuori Faragò e Cop, dentro Joao Pedro e Sau. 4-3-1-2, dunque, con i due brasiliani dietro all’attaccante sardo davanti. L’avvio è tutto del Milan, che al 10’ trova il gol: solita giocata dalla destra di Suso, che rientra sul sinistro, mette in mezzo e Cutrone è bravo a liberarsi di Andreolli e battere Cragno. Il gol sveglia i rossoblu che cominciano a macinare gioco. Al 22’ Sau, imbeccato da Barella, colpisce il palo a tu per tu con Donnarumma, forse un po’ defilato. Sono poi soprattutto Joao Pedro, Farias e Barella (il migliore dei rossoblu) a provarci con convinzione, senza concretezza però. Al 36’ fallo di Bonucci su JP in area di rigore, i rossoblu chiedono il fallo, ma l’arbitro (che non chiede nemmeno l’utilizzo del VAR) lascia correre, probabilmente sbagliando

Nella ripresa il Cagliari decide subito di fare sul serio a dopo 11’ pareggia: azione tambureggiante dei rossoblu che dalla sinistra arriva sulla destra, col passaggio di Farias per Joao Pedro che infila Donnarumma. E’ un pareggio meritatissimo. Il Cagliari tiene bene il campo, ma deve soccombere a 20’ dal novantesimo per la prodezza di Suso, che infila Cragno con un perfetto calcio di punizione che beffa il portiere rossoblu. Ma ancora una volta la banda di Rastelli, grazie anche ai cambi, continua a crederci e ad attaccare fino alla fine, sfiorando ancora il gol in un paio di circostanze. Ma nonostante il recupero monstre di 9 minuti, il Milan tiene e vince il match.

IL TABELLINO

MARCATORI: Cutrone (M) al 10' p.t.; Joao Pedro (C) all'11', Suso (M) al 25' s.t.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Bonucci, Ricardo Rodriguez; Kessie, Montolivo, Calhanoglu (dal 18' s.t. Biglia); Suso, Cutrone (dal 33' s.t. Kalinic), Borini (dal 49' s.t. Antonelli). (A. Donnarumma, Storari, Calabria, Romagnoli, Zapata, Abate, Locatelli, Gabbia, André Silva). All. Montella.



CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin (dal 38' s.t. Faragò), Andreolli, Pisacane, Capuano; Barella, Cigarini, Ionita; Joao Pedro (dal 31' s.t. Cop); Farias (dal 41' s.t. Cossu), Sau. (Crosta, Daga, Dessena, Giannetti, Miangue, Romagna, Ceppitelli). All. Rastelli.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

AMMONITI: Joao Pedro (C), Kessie (M), Montolivo (M).

LE PAGELLE

I MIGLIORI

Barella su tutti. Il centrocampista cagliaritano giganteggia a centrocampo contro i colossi rossoneri, gioca a tuttocampo e incassa i complimenti anche del Ct Ventura che ha parlato bene di lui. Un giocatore sempre più completo. Ottima la gara anche di Joao Pedro, che realizza un altro gol, lotta, effettua giocate di qualità col “gemello” Farias e poi deve uscire dal campo in barella per una ginocchiata di Bonucci. Tra i migliori mettiamo dentro ancora Farias, al netto però di numerosi errori sottoporta che continuano ad arrivare. Se il brasiliano migliora in questo fondamentale può diventare un giocatore decisivo. Anche Sau gioca un ottimo match, fatto del solito sacrificio in fase difensiva, ma anche di qualità in fase offensiva, col palo che grida ancora vendetta. Molto bene dietro anche Pisacane, un vero leone del reparto arretrato.

I PEGGIORI

Andreolli dorme troppo sul gol di Cutrone: il giovane attaccante rossonero si libera troppo facilmente di lui, con Andreolli che va troppo molle della marcatura. Capuano poi è in difficoltà su Suso, anche se lo spagnolo è uno degli esterni più forti del campionato. La colpa, forse, è