Un ottimo Cagliari pareggia 0-0 a San Siro contro il Milan e può festeggiare con ancora più gioia la salvezza arrivata matematicamente nel pomeriggio. I rossoblù hanno addirittura le occasioni migliori, soprattutto nel secondo tempo con Pavoletti e Godin. Ora l'ultima fatica dell'anno la settimana prossima in casa contro il Genoa.

LA CRONACA

Nonostante la salvezza acquisita nel pomeriggio, mister Semplici conferma la formazione titolare vista nelle ultime settimane, con Pavoletti confermato in attacco insieme a Joao Pedro, con dietro Nainggolan. In difesa c'è Carboni.

Al 7', dopo un avvio di partita di lento, il Cagliari si fa vedere davanti con un bel cross di Lykogiannis che Kjaer salva prima che Pavoletti possa concludere a botta sicura. Milan molto contratto in avvio, preoccupato da una partita che vale molto, mentre il Cagliari controlla senza affanni. Al 18' primo squillo del Milan con una gran botta da fuori di Saelemakers, Cragno in corner. Belle trame di gioco dei rossoblù che con Nandez scende sulla fascia e mette in mezzo dei bei palloni che la difesa del Milan è attenta a respingere. Al 36' altra bella azione del Cagliari, Marin dentro per il taglio di Joao Pedro, palla messa in mezzo ma a centroarea è Calabria a sventare la minaccia. Al 39' ancora Pavoletti pericoloso di testa, anticipato all'ultimo da Hernandez. Il primo tempo si chiude con un calcio di punizione di Calhanoglu sulla barriera.

Nella ripresa il Milan mette dentro Leao e pressa subito il Cagliari alla ricerca del gol, fondamentale per la corsa Champions. Al 54' grande palla gol per il Cagliari: cross di Joao Pedro e colpo di testa a botta sicura di Pavoletti, miracolo di Donnarumma. Al 62' bello stacco aereo di Godin, palla a lato. Milan che cambia ancora, dentro Castillejo, Meite e Dalot. Godin si ripete due minuti dopo, ma stavolta Donnarumma fa il miracolo andando a prendere la palla all'angolino. Al 78' ottima uscita di Cragno a sventare un'occasione rossonera. Dentro Cerri e Duncan, fuori Pavoletti e Marin. All'86' dentro Rugani, Klavan e Asamoah, fuori Carboni, Deiola e Ceppitelli per l'assedio finale del Milan. Per i rossoneri in campo anche Mandzukic. Cinque minuti di recupero. Al 91' tiro a giro di Castillejo, palla fuori. La partita finisce così.