Sono stati, insieme a Marco Spissu, le più piacevoli rivelazioni in casa Dinamo nel corso della stagione appena conclusa. Adesso Jack Cooley e Rashawn Thomas potrebbero fare le valige e cedere al corteggiamento di importanti società che li seguono già da qualche mese.

Secondo quanto riportato da Sportando, nel futuro di Cooley ci sarebbe il Giappone. Il potente centro statunitense ha chiuso la regular season di Serie A con 14.3 punti di media e 9 rimbalzi mentre in FIBA Europe Cup ha segnato 10.5 punti di media con 5 rimbalzi. Nei playoff la media è cresciuta: 13.4 punti, 7.9 rimbalzi e un secondo posto che ha fatto sognare la Sardegna.

Rashawn Thomas era arrivato dagli Oklahoma Blue a inizio stagione e nel corso dell'anno è divenuto la stella del roster a disposizione prima di Esposito e poi di Pozzecco. Le principali società europee sarebbero pronte a inseguirlo per assicurarsi le sue prestazioni e, in caso di offerte importanti, per la Dinamo sarà difficile trattenerlo in Sardegna.

La Dinamo lavora per confermare Polonara, che interesserebbe a Venezia, mentre è certissima la conferma di coach Pozzecco, del sassarese Spissu, Stefano Gentile, Jack Devecchi, Lorenzo Bucarelli e Jaime Smith.