L'azzurro Nicola Bartolini ha conquistato la medaglia di bronzo al corpo libero agli Europei di ginnastica artistica a Basilea.

“Ho appena scritto un pezzo di storia per me! Sono terzo in Europa e non potrei essere più contento”, ha commentato Il ginnasta di Quartu Sant’Elena che porta a sette le medaglie dell’albo d’oro dell’Artistica maschile azzurra ai campionati continentali, dopo i tre ori e un argento di Franco Menichelli a Lussemburgo 1961, Belgrado 1963, Anversa 1965 e Tampere 1967 e i due bronzi di Jury Chechi e Andrea Cingolani rispettivamente a Budapest 1992 e Mosca 2013.

Il suo esercizio sul quadrato - Doppio carpio avanti, tsukahara avvitato, Teso indietro Uno e mezzo+ teso avanti due avvitamenti, 1 e mezzo avanti, una verticale di impostazione e un endo, Teso 2 e mezzo indietro più un salto teso con avvitamento avanti e Salto teso con Triplo avvitamento indietro – è stato valutato con 14.666 punti.

“Grazie a chi ci ha creduto fin dall’inizio, dal mio allenatore alla mia famiglia fino ad arrivare alla mia fidanzata! Non ho parole per descrivere la gioia e le emozioni che provo in questo momento”, ha detto Nicola che ha “dedico questa medaglia a chi c’è sempre stato”.

“Il mio sogno è l'Olimpiade – ha continuato - e la medaglia di oggi non è un punto di arrivo bensì di inizio su una strada che mi porterà a realizzarlo”.

1. NAGORNYY Nikita (RUS) 15.166

2. GISCHARD Benjamin (SUI) 14.966

3. BARTOLINI Nicola (ITA) 14.666