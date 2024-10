Marcell Jacobs domenica ha fatto la storia, vincendo la medaglia d'oro nei 100 metri ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 con il tempo di 9.80, nuovo record italiano ed europeo.

Di origini statunitensi, l’atleta vive a Desenzano del Garda ed è padre di tre figli: Anthony e Megan, avuti con l’attuale compagna Nicole Daza, e Jeremy, nato da una precedente relazione. Fa parte delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato.

Prima della vittoria alle Olimpiadi, il velocista italiano non era conosciuto proprio da tutti, ma ora che i riflettori sono puntati tutti su di lui in tanti hanno cercato informazioni su Jacobs. Tra queste la curiosità di sapere quanto guadagna.

Chi è Marcell Jacobs. Ha 26 anni, è nato in Texas, da madre italiana (Viviana Masini) e padre texano (un militare conosciuto a Vicenza). È padre di tre figli, il primo è arrivato quando ne aveva 20. “A 18 mesi ero in Italia, i miei figli sono nati qui. Mi sento italiano in ogni cellula del mio corpo”, ha detto Jacobs al Corriere della Sera.

"Tutta la vita di Marcell è stata un sacrificio – ha detto la mamma -. Noi eravamo giovanissimi, ci siamo dovuti trasferire in America, poi il padre è stato trasferito in Corea quando Marcell aveva un anno, gli ho dovuto fare da padre e madre, ha avuto anche problemi fisici da piccolo".

Quanto guadagna. Come suddetto, Marcell Jacobs fa parte del gruppo sportivo della Polizia di Stato (Fiamme Oro). Lo stipendio dipende dal grado ricoperto. Un poliziotto semplice, ad esempio, incassa circa 1.300 euro.

Gli atleti possono aumentare i propri guadagni attraverso premi legati ai risultati e agli sponsor (nel gennaio 2019 Jacobs ha girato uno spot per la Nike). Il CONI ha incrementato del 20% il premio in danaro, mentre l’oro ha subito una maggiorazione di 30 mila euro. La medaglia d’oro conquistata a Tokyo vale 180 mila euro, la medaglia d’argento 90 mila euro e la medaglia di bronzo 60 mila euro (premio che sarà però tassato). 

Questo vale per l’Italia, ogni Paese, infatti, decide autonomamente l’importo dei premi.

Foto: Instagram Marcell Jacobs