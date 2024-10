La prima tappa del Tour de France 2021, arrivata all'edizione numero 108, è stata caratterizzata da due grandi maxi-cadute. La prima è stata causata, a circa 40 km dall'arrivo, da una tifosa, denunciata, posizionata sulla destra della sede stradale, che ha dato follemente le spalle al gruppo, esponendo un cartello a braccia aperte. Tony Martin, tedesco della Jumbo-Visma, davanti al plotone a dettare il ritmo, non è riuscito ad evitarla finendo a terra.

La seconda, invece, a 7 km dal traguardo con il gruppo lanciato a oltre 70 km orari. In questo episodio una mamma con il figlio hanno rischiato di essere travolti. La donna però è riuscita a tirare via il figlio in tempo trovando riparo tra i cespugli. Il video, in basso, è diventato virale.