Maurizio Diomedi e Antonello Bosa, vincitori del 4° Ronde Rally d’Ogliastra hanno duellato con forza contro i campioni della scorsa edizione Vittorio Musselli e Salvatore Musselli (Citroen C4). Enrico Riccardi e Alberto Contini su Subaru Impreza al terzo posto.

Il 4° Ronde Rally d’Ogliastra è andato in archivio con la vittoria dell’equipaggio di Diomedi in coppia conBosa, su Citroen C4. La gara, organizzata da Mediterranean Team e in collaborazione con la Porto Cervo Racing, che hanno portato le corse su strada nella provincia più piccola d’Italia , è partita questa mattina con 88 equipaggi e con le 4 prove speciali nelle campagne tra Ilbono e Arzana i trasferimenti e cerimonie in otto paesi. Anche questa edizione è stata spettacolare e vibrante in tutti i suoi aspetti nonostante l’annullamento di una prova speciale a causa di un percorso molto selettivo e tecnico che ha comportato l’uscita di strada di diversi equipaggi.

L’organizzazione ha posto al primo piano la sicurezza dei concorrenti intervenendo prontamente anche con i mezzi di soccorso e l’ambulanza che ne ha determinato alcuni ritardi e quindi l’annullamento di una ps. Fortunatamente non è successo ai piloti coinvolti nulla di grave.

Sono state 3 quindi le prove di grande sport e spettacolo con i rallisti che hanno corso nella Ps Ogliastra dopo meno di un anno. La gara si conferma sempre di grande successo per le location di partenza e arrivo dell’evento. Entusiasmo alle stelle anche per lo spettacolo di Mirabilandia di Gian Luca di Fabio e la presenza del campione Andrea Aghini.

La tecnicità del percorso e il notevole livello dei partecipanti hanno scaturito un confronto sul campo di elevato livello e decisamente spettacolare, dal quale è emerso l’equipaggio di Diomedi e Bosa, a caccia della vittoria in Ogliastra, determinatissimi a portare via il titolo ai cugini Musselli.

Tutta la gara ha vissuto quindi sul confronto tra i due equipaggi , un dualismo che li ha allontanato progressivamente dal resto degli avversari: Diomedi e Bosa hanno superato brillantemente la prima prova, i cugini tempiesi hanno cercato di recuperare aggiudicandosi la terza prova, la zampata finale di Maurizio nell’ultima PS resa in parte scivolosa dalla pioggia lo ha comunque incoronato vincitore per la prima volta di questo splendido rally.

L’equipaggio sardo- lombardo formato da Enrico Riccardi affiancato da Alberto Contini, su Subaru Impreza hanno conquistato la terza piazza, meritatamente. Notevole la classifica anche per l’equipaggio sardo Caragliu – Tali, su Peugeot 207 che ha saputo dare comunque prova di se confermando la sua caratura.

Degna di nota la quinta piazza assoluta per gli ogliastrini Angius – Deiana mentre la gara è stata meno fortunata per il lanuseino Marco Depau in coppia con Gianfranco Malinarich (su Ford Focus WRC). Per oro ritiro eccellente a causa di per un problema tecnico. Al vigile del fuoco trapiantato in Liguria la consegna del “Memorial Aido Alberto Ganau” dedicato all’indimenticato pilota e navigatore scomparso prematuramente la scorsa estate. La coppa scuderia è stata vinta dalla Porto Cervo Racing.