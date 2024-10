Lunedì scorso la Nazionale, tornata in patria con la coppa, è stata accolta dalle più alte cariche dello Stato per ricevere saluti e ringraziamenti. Gli Azzurri si sono recati al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per poi far visita al premier Mario Draghi a Palazzo Chigi.

Durante l'incontro col Capo di Stato, Nicolò Barella si è preso la scena sul web a seguito di una foto che lo ritrae in occhiali da sole, diventata virale in pochi minuti. Lo scatto del centrocampista sardo è diventato un "meme".

Centinaia, se non migliaia di meme e fotomontaggi, coi quali pagine di svago e di sport si sono sbizzarrite a hanno fatto divertire gli utenti. Una scena effettivamente buffa, col giovane calciatore che probabilmente non si aspettava che avrebbe riscosso tale "successo".