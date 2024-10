Il Cagliari soccombe a San Siro contro il Milan dopo una partita senza storia. I rossoblù escono sconfitti per 4-1. Dopo un discreto inizio, nel quale era andata vicina al vantaggio con una girata di testa di Petagna, la squadra di Ranieri cede sotto i colpi dei rossoneri.

La doppietta di Jovic e il gol del baby Traorè ipotecano la gara dopo 50 minuti, complice un Radunovic ancora insicuro sia sul secondo che sul terzo gol. Nel finale cambia il tabellino, prima col gol di Azzi che dalla distanza, grazie anche a una deviazione di Luvumbo, sorprende Mirante insaccando a fil di palo, poi con la rete di Leao che chiude i conti al 92'.

Il Cagliari saluta così la Coppa Italia, e da domani inizierà nuovamente a concentrarsi sul campionato in vista del prossimo cruciale scontro col Lecce, dove i sardi andranno alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza per mettere alle spalle un periodo negativo.