Tutto il mondo dello sport e non solo si è unito attorno al dolore dell’allenatore del Cagliari Calcio, Fabio Liverani, per la perdita della sua amata moglie Federica, conosciuta tra i banchi di scuola e morta prematuramente, dopo una lunga malatia, all’età di 46 anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per il tecnico romano e i suoi due figli, Mattia (17 anni) e Lucrezia (13).

Sui social, Fabio Liverani ha pubblicato un post attraverso il quale ha voluto ringraziare “tutti quelli che ci sono vicini in questo momento”, ma anche per lanciare un appello: “Federica ha espresso il desiderio di aiutare IFO, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante”.

“Per chi lo desiderasse – scrive l’allenatore del Cagliari - vi chiediamo di effettuare un bonifico alle seguenti coordinate bancarie. Sarà cura delle famiglie Frangipane e Liverani approntare un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica. Emiliano Frangipane - IT88F3608105138269349369480 - Causale: Per IFO Medicina Oncologica in memoria di Federica Frangipane”.

“IFO – fa sapere - è una organizzazione che sin dal 1939 promuove processi di accoglienza e umanizzazione delle cure anche grazie al “percorso oncologico” avviato negli ambulatori di oncologia medica: la missione è ridisegnare l’organizzazione attorno alle esigenze del paziente e dei suoi familiari, partendo dall’informazione fino all’accoglienza, all’orientamento e alla dimissione".

I funerali saranno celebrati domani, giovedì 22 settembre, alle ore 11:00. Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma.