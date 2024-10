Ad ogni azione corrisponde sempre una reazione. Soprattutto se l'azione è un gesto inconsulto.

Luis Suarez, con quel morso al difensore Chiellini, ha scatenato gli internauti che hanno invaso di commenti il suo profilo Facebook.

La maggior parte degli insulti, scritti in tutte le lingue, non si possono nemmeno riportare.

I restanti, scritti da utenti meno ingenerosi, sono : "Io non ci vedo nulla di male in quel morso a Chiellini hahahaha"; "tua mamma deve vergognarsi di te"; "cannibale" ; "vampiro mostro"; "uomo di m....." etc etc...