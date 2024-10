Luca Ceppitelli e Joao Pedro hanno incontrato questo pomeriggio tifosi e giornalisti presso il Cagliari 1920 Store di Largo Carlo Felice.

E’ stata un’occasione per palare della sconfitta contro la Juventus e della prossima sfida in casa lunedì contro la Sampdoria.

"Non ci piacciono i saliscendi ma così è. Abbiamo bisogno di stabilità ma a volte capita un passo falso. E’ capitato con la Juve e ci serva da lezione – ha detto il difensore rossoblù -. Non possiamo mai distrarci. Le difficoltà della difesa? Troppi gol effettivamente presi. C'è da migliorare in questo. In Serie A un piccolo errore lo paghi a caro prezzo lo sappiamo, bisogna curare ogni particolare”.

“La difesa è cambiata spesso – ha continuato Ceppitelli -, bisogna trovare l'amalgama, stiamo anche difendendo diversamente rispetto allo scorso anno. La fase di rodaggio bisogna concluderla in fretta”.

E poi su Bruno Alves: “Ci dà molto sul piano dell'esperienza e del carattere. E' un gran professionista e personalmente mi sta insegnando che ci vuole tanto lavoro per arrivare in alto”.

Infine, il difensore cagliaritano ha parlato della gara contro la Samp: “E’ una squadra ottima; davanti hanno qualità e bisogna giocarcela al meglio. Dobbiamo fare punti e fare risultato, giochiamo in casa ma sarà comunque difficile perché anche loro vengono da un periodo negativo e vorranno vincere. Il pubblico del Sant'Elia sarà determinante e ci darà una grande mano”.

Anche il calciatore brasiliano si è pronunciato in merito alla sconfitta contro la Juventus per poi parlare della sua condizione fisica. "E’ stata una partita particolare, loro sono molto forti e praticamente non siamo riusciti a giocare. Mi sento bene, ero dispiaciuto di non poter dare una mano all'inizio. Non sono al 100% ma ci sto arrivando. Sono stato buttato subito in campo ma mi riprenderò giocando e i compagni mi aiuteranno. Noi vogliamo sempre fare risultato ma la Juve è davvero forte, soprattutto in casa. Bisogna resettare e prendere il meglio da tutte le partite. Sarà una partita diversa con la Samp. Non sarà una partita facile, loro verranno per vincere. Il Sant’Elia pieno – ha detto Joao Pedro - fa la differenza e il sostegno dei tifosi ci aiuterà”.

Infine, su Borriello: “Giocare con lui è facile, è esperto e forte e ci darà una grande mano. Speriamo continui a segnare”.