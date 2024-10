E' stata una lotta salvezza ricchissima di emozioni e colpi di scena quella del campionato di Serie A 2023/24, che fino all'ultima giornata ha tenuto in ballo più squadre. Il Cagliari di Ranieri ha raggiunto l'obiettivo a una giornata dal termine, grazie al successo esterno col Sassuolo, mentre nell'ultima giornata gli ultimi e definitivi verdetti.

A crollare, alla fine, il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che proprio col Cagliari aveva vissuto la sua ultima, negativa, esperienza. La sentenza è arrivata crudelmente a pochi secondi dal traguardo.

Infatti, nonostante stessero perdendo lo scontro salvezza con l'Udinese, che ha vinto 0-1, i laziali erano comunque a un passo dall'obiettivo. Ma il gol di Niang, che al 92' ha regalato il successo all'Empoli nella sfida con la Roma, ha di fatto condannato i gialloblu.

Un finale spietato che ha chiuso i discorsi salvezza, in una classifica che vede sei squadre separate da soli 3 punti, dalla 13esima alla 18esima posizione. Per Salernitana, Sassuolo e Frosinone la condanna, per tutti gli altri il paradiso.