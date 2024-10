Nella tarda mattinata di oggi nella sala stampa del Centro sportivo di Assemini, Diego Lopez ha incontrato i giornalisti con i quali ha parlato della gara di domani contro la Sampdoria, in programma alle 18 al Cagliari Arena.

“La Sampdoria – ha detto il mister - è una squadra fisica, ha qualità, viene da due partite negative, ma stanno esprimendo un ottimo calcio. Sono un'ottima squadra, ma come dico sempre dobbiamo guardare a noi stessi, dare continuità al gioco e ai risultati. Lo stiamo facendo e dobbiamo continuare così”.

Lopez ha parlato anche della situazione portieri e del mister Giampaolo: “Rafael sta meglio e giocherà domani. In panchina Cragno e Daga. Domani giocano sicuro Dessena al posto di Barella e Pavoletti. Con Giampaolo abbiamo un buon rapporto anche se non parliamo tanto. Lo seguo perché è uno dei migliori in assoluto in Italia, per me è un riferimento.

Nel corso della conferenza stampa l’allenatore rossoblu si è soffermato sulla gara contro il Bologna terminata 1-1: “A Bologna abbiamo fatto una buona partita, riscattando la sconfitta col Pordenone. Ho visto continui miglioramenti. Magari nel secondo tempo al Dall'Ara non siamo stati brillanti, ma ci può stare nell'arco di una partita, l'importante è non soccombere e tenere botta. E inoltre dobbiamo migliorare nello sfruttare tutte le occasioni che ci capitano, soprattutto in trasferta, per non avere mai rimpianti”.

Tornando al match di domani Lopez ha aggiunto: “Della Samp non temo nessuno, sapremo giocarcela anche con loro e anche grazie alla spinta dei nostri tifosi. Sau? Sta meglio. Sta migliorando. Anche oggi l'ho visto bene. Titolare? Vedremo...”.

Infine, il mister ha parlato di Pisacane: “Mi è piaciuto molto a Bologna, si è fatto trovare pronto in un momento di emergenza. Per noi allenatori questo è molto importante”.

Intanto, sono 23 i convocati per la partita di domani

Questa la lista completa:

1 Rafael

2 Van der Wiel

3 Andreolli

4 Dessena

7 Cossu

8 Cigarini

9 Giannetti

10 Joao Pedro

12 Miangue

13 Romagna

16 Faragò

17 Farias

19 Pisacane

20 Padoin

21 Ionita

23 Ceppitelli

24 Capuano

25 Sau

27 Deiola

28 Cragno

29 Daga

30 Pavoletti

36 Melchiorri