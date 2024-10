Per la prima volta un sardo giocherà nella Nba. Si tratta dell’olbiese Gigi Datome che nella prossima stagione vestirà la maglia del Detroit Pistons. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore attraverso la sua pagina facebook: "Ho deciso di diventare un giocatore dei Detroit Pistons. Penso che possa essere il posto giusto per permettermi di fare un ulteriore salto di qualità nella mia carriera e per realizzare il sogno di una vita. Sono molto eccitato all'idea di unirmi al gruppo dei giocatori di Detroit - aggiunge Datome -. Voglio ringraziare la mia famiglia, il presidente Toti, tutta la Virtus Roma e con lei i suoi tifosi per il loro continuo supporto e augurare alla Virtus il meglio per il futuro". Datome, che nella scorsa stagione ha giocato nella Virtus Roma, è il sesto italiano di sempre a giocare in Nba dopo Esposito, Rusconi, Bargnani, Belinelli e Gallinari.

Foto tratta dalla pagina facebook del giocatore