E' risaputo, ormai il marketing nel mondo dello sport è fondamentale: anche una semplice presentazione sui social può essere una trovata per attirare le attenzioni su pagine o canali specifici. Negli ultimi anni proprio quello della presentazione dei nuovi acquisti è diventato campo da "battaglia" in cui sbizzarrirsi.

Video divertenti, fotomontaggi o semplicemente emoticons (recente la sigaretta postata dalla Lazio per annunciare l'arrivo di Sarri): il calciomercato è anche questo, una presentazione ben fatta attira gli utenti e le interazioni all'interno delle pagine social si moltiplicano.

Del tutto singolare il caso dell'Olbia, che, non volendo (?) ha fatto sì che l'annuncio dell'arrivo in città del nuovo acquisto Fabrizio Brignani diventasse virale. Nell'immagine si vede infatti il difensore fotografato da cellulare al suo arrivo a Olbia ed evidenziato con un cerchio rosso a "pennarello".

"La persona che vedete cerchiata si chiama Fabrizio Brignani", si legge sui social della società. "Arriva dal Bologna ed è il nuovo difensore dell'Olbia". Una mossa che, in un'epoca in cui grafici e social media manager abbondano, non è passata inosservata.

La presentazione ha fatto il giro del web, e alcune delle pagine più famose hanno commentato ironicamente il buffo post. Fra tutte la celebre pagina "Calciatori Brutti", che conta milioni di follower fra Instagram e Facebook: "Intanto l'Olbia presenta il nuovo acquisto così", si legge. E scherza: "Grafico in ferie".

Post commentato anche dall'account della Gazzetta dello Sport: "Date un aumento al grafico". Mossa astuta o semplice carenza di grafici? Chi lo sa, in ogni caso pare sia stata quella più giusta.