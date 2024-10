L'olandese Tom Dumoulin (Team Sunweb) ha vinto la centesima edizione del Giro d'Italia. Dumoulin, secondo sul traguardo della ventunesima ed ultima tappa, la cronometro Monza-Milano di 29.3 km, dietro un altro olandese, Jos Van Emden (LottoNl-Jumbo), ha preceduto sul podio del Giro il colombiano Nairo Quintana e l'italiano Vincenzo Nibali.

Doumolin, partito con un ritardo di 53" da Quintana e 14" da Nibali, è giunto secondo nella crono di Milano con un ritardo di 15" dal compagno di squadra Van Emden.

Terzo Manuel Quinziato a 27". Nella prova contro il tempo Quintana ha pagato 1'27" all'olandese ed è secondo sul podio, mentre Nibali è terzo ma per soli 9" sul colombiano.

Trionfo olandese a Milano: "Ieri ho mandato un messaggio a Tom con il mio bambino con indosso una maglia rosa - ha detto Van Emden all'arrivo - Gli ho detto che oggi sarebbe stata sua e così è andata". Da Dumoulin, primo olandese a vincere il Giro d'Italia, la risposta: "Speriamo di festeggiare insieme".

E così è andata con la festa tutta olandese a Milano.

"E' pazzesco, non so cosa dire - ha detto l'olandese al traguardo. Un sogno che si avvera. Quando ho passato il traguardo mi hanno detto: 'hai vinto', 'hai vinto' ma io vedevo il riferimento sul video e mi sono gelato. Bisogna fare i colpimenti a Quintana oggi. Ha fatto una grande gara". Poi rivela: "Durante la crono non voluto sentire indicazioni di tempo dall'ammiraglia. Ma dopo la metà mi dicevano di non prendere rischi".