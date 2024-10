STORARI 6: Rare le volte in cui viene chiamato in causa. Non può nulla sul gol. INCOLPEVOLE

BALZANO 6,5: Tanta quantità nella sua prestazione, spinge continuamente anche se ogni tanto pecca di imprecisione, ma la prova è più che sufficiente. COSTANTE

SALAMON 6,5: Nessuna sbavatura difensiva. Regge bene gli attacchi avversari e talvolta è bravo a far partire l’azione dalle retrovie. ORDINATO

CEPPITELLI 6: Come i compagni di reparto sempre molto attento. Unica pecca il fallo che genera la punizione del pareggio. ATTENTO

BARRECA 5,5: Prestazione piuttosto opaca. Non da mai l’impressione di essersi inserito bene nel match. ASSENTE

MUNARI 5,5: Schierato regista, nel corso dei primi 45 minuti non da le giuste garanzie, sostituito all’intervallo. IMPRECISO (TELLO 6: entra a inizio ripresa e da un po’ di freschezza al centrocampo, ma non è abbastanza decisivo.)

FOSSATI 6: Buona prestazione, mette ordine a centrocampo e si rende pericoloso anche in fase offensiva. Sfiora il gol vittoria nei minuti finali. SFORTUNATO

JOAO PEDRO 5: Passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni brillanti, nervoso e confuso, viene giustamente sostituito nel primo tempo. SPAESATO (DI GENNARO 6: entra e da un’ulteriore mano nel giro palla a metà campo, permettendo una maggiore fluidità alla manovra rossoblù.)

FARIAS 6,5: Prestazione non lucidissima, ma ha il merito di segnare il gol del vantaggio trovandosi al posto giusto nel momento giusto. OPPORTUNISTA

SAU 5,5: Molto presente nei primi 45’ minuti, da il via all’azione del gol, ma nella ripresa lentamente scompare. DISCONTINUO ( CERRI: Fa a sportellate, ma non riesce a trovare gli spazi giusti per far male.)

MELCHIORRI 6: Combatte, crea, spreca. Sempre attivo là davanti però al momento della conclusione è impreciso. Si mangia un gol peccando di generosità, in un’altra occasione lo ferma il palo. SPINA NEL FIANCO