La prima società sportiva a realizzare mascherine ufficiali fu la Nba. A seguire i club di calcio europei hanno scopiazzato l’idea adattandosi al periodo e cercando di recuperare qualche euro visti gli incassi mancati soprattutto dal merchandising.

In Italia a fare da apripista è stata la Juventus. Tra i club più famosi ci sono anche quelle del Liverpool, Borussia DortmundLe mascherine vendute non sono dispositivi medici ma sono comunque utili per la comunità per ridurre il rischio di contrarre il Coronavirus.