Sta facendo discutere nelle ultime ore il comunicato del Liverpool in vista delle trasferta a Napoli per la sfida di Champions League che questa sera vedrà gli inglesi sfidare i partenopei. Sul proprio account Twitter, la società britannica ha infatti messo in guardia i tifosi dalle insidie che potrebbero presentarsi recandosi in centro.

"Aggregatevi in aree pubbliche e non isolatevi in zone lontane dal porto. Evitate il centro. Potreste subire furti, rapine o aggressioni", si legge. Parole che non sono passate inosservate, soprattutto in Italia. Anche all'allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, in conferenza stampa è stata posta la domanda sul perché di tale comunicato.

"Io non lo so, non ci vivo, io vengo protetto con la scorta. A cosa era riferito? C’è il rischio per gli scontri tra i tifosi, ma io non conosco la città, non ci vivo, non sono qui per darvi titoli, io vorrei solo andare in albergo e concentrarmi sulla partita. Voi non sapete cosa chiedermi", ha commentato infastidito.

Ancora su Twitter è arrivata la risposta di Salvatore Esposito, attore divenuto celebre per aver interpretato il ruolo di Genny Savastano in Gomorra: "Tifosi del Liverpool - ha twittato - vi raccomandiamo fortemente di... mangiare un sacco di pizza e divertirvi in una delle città più belle del mondo".