L’italiano Fulvio Dapit e la francese Stephanie Jimenez in testa dopo la prima tappa

Fulvio Dapit, 36 anni, del team Sds-crazy idea-la sportiva è al comando della seconda edizione del Sardinia Trail che questa mattina ha preso il via da Fonni, la capitale e base logistica di questo manifestazione che ha visto al via 55 partecipanti provenienti da tutta Europa che sono arrivati da alcuni giorni nel comune più in alto della Sardegna per “acclimatarsi” a questa dura competizione.

I primi due della classifica Fulvio Dapit e Paolo Massarenti dei Ronchi dei Legionari del club S. Giacomo hanno tenuto un ritmo sostenuto nonostante il grande caldo, ed il bellissimo panorama del Gennargentu (che distrare i concorrenti) arrivando al Santuario “Madonna Del Monte” a Fonni, passando per Gavoi ed Ovodda per un tracciato di 24 km in 1h53m25s il primo che distanziato di 3m3s il secondo nella classifica generale dopo la prima tappa

Al terzo posto il tedesco di Olef Rantzow con un distacco dal primo di 08m40s, ma lancia la sfida alle prime posizione dalla tappa di domani.

Prima delle donne la francese Stephanie Jimenez che ha chiuso la prima tappa in 2 ore 18 minuti e 17 secondi in seconda posizione l’italiana Marina Plavan in 2 ore 36 minuti e 57 secondi.

Ancora una volta il connubio sport e turismo attivo – dice Stefano Coinu sindaco di Fonni- ha richiamato un centinaio di persone tra atleti nel Gennargentu a dimostrazione che con una giusta programmazione anche i territori dell’interno Sardegna posso attrarre “viaggiatori” di qualità che sono un veicolo unico di promozione della nostra regione”

Dichiarazioni atleti

Fulvio Dapit “Non bisogna farsi distrarsi dagli scenari mozzafiati del Gennargentu per non perdere tempo prezioso nelle prossime tappe. Ma adesso al termine della prima tappa ci dedichiamo a riposare conoscendo la cultura, l’ospitalità e la gastronomia di Fonni”

Olef Rantzow “ Un percorso molto duro e tecnico questo della prima tappa che è servito anche per testare la mia resistenza su questi tracciati. Domani nella seconda tappa lancio la sfida alla prime posizioni.





Classifica assoluta 1^ Tappa

1) Fulvio Dapit (ITA) 1 1h53m25s

2) Paolo Massarenti (ITA) a 03m03sec

3) Oleg Rantzow (GER) a 08m40sec

4) Filippo Antonio Salaris (ITA) a 11m01sec

5) Marco Pittau (ITA) a 13m37sec

10) Jimenez Stephanie (FRA) in 02h18m17sec (prima donna)

17) Marina Plavan (ITA) a 18m03sec (seconda donna)

23) Vittoria Camerana (ITA) a 09m47sec (terza donna)