L'Italia si è qualificata ai Mondiali 2014 in Brasile grazie alla vittoria di ieri contro la Repubblica Ceca per 2-1, in virtù dei gol di Chiellini e Balotelli che hanno rimontato il gol di Kozak. Al termine della gara il Ct Cesare Prandelli ha voluto rivolgere un pensiero a Gigi Riva, stimolato dall'inviato a bordo campo della Rai che l'ha chiamato in causa. Ecco le parole del tecnico azzurro: ''Lo aspettiamo nonostante l'addio alla Nazionale".

Prandelli ha anche detto che lo andrà a trovare presto e chissà che non lo vedremo per le vie di Cagliari, magari nei luoghi in qui è solito frequentare 'Rombo di Tuono'. Ricordiamo che Gigi Riva aveva detto addio agli impegni di accompagnatore della Nazionale per sopraggiunti problemi fisici che gli impedivano di fare viaggi lunghi e stressanti. Soprattutto al Mondiale 2006, Riva è stato molto importante nello spogliatoio azzurro, per il suo carisma e la sua profonda conoscenza di alcune dinamiche. In Brasile tutta la banda azzurra vorrebbe lo storico attaccante del Cagliari, uno dei pochi giocatori in Italia che è apprezzato da tutto il popolo italiano, indistintamente da fede calcistica e colori. Forza Gigi, ti aspettiamo in Brasile