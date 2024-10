Un'altra serata perfetta per i ragazzi di Roberto Mancini. Dopo il 3-0 rifilato alla Turchia all'esordio gli Azzurri si ripetono spazzando via la Svizzera e staccando il pass per gli ottavi di finale, prima squadra del torneo. Splende Locatelli, volto di un'Italia fresca, giovane, ambiziosa. Immobile al secondo gol in due partite, la difesa blinda la porta: una partenza super, probabilmente anche oltre le aspettative, sintomo di un gruppo forte e unito.

"La Svizzera è una squadra forte, è stata una partita durissima ma lo sapevamo, potevamo anche fare gol prima, a volte abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire ma alla fine è stata una vittoria strameritata", così il Ct Roberto Mancini nell’immediato post gara.

"L’abbiamo vinta quando abbiamo pensato di volerla vincere a tutti i costi - ha proseguito -, all’inizio abbiamo avuto un po’ di difficoltà, ma era una partita difficile, la seconda in 5 giorni, con un gran caldo, non era semplice davvero. Una dedica? A tutti gli italiani e a tutte quelli che stanno soffrendo".

Prossimo appuntamento domenica 20 giugno col Galles, attualmente secondo nel girone. Fondamentale per gli Azzurri non perdere per passare come primi: se così fosse l'Italia agli ottavi sfiderebbe la seconda classificata del Gruppo C, una fra Olanda, Austria, Ucraina e Macedonia del Nord. In caso di secondo posto se la vedrebbero invece con la seconda del Gruppo B, composto da Belgio, Finlandia, Danimarca e Russia.