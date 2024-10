La Nazionale di Roberto Mancini supera il Belgio per 2-1 e ottiene il terzo posto in Nations League. Gli Azzurri si impongono sui rivali con un risultato analogo a quello che regalò il passaggio in semifinale all'Europeo, sconfiggendo proprio i "Diavoli rossi".

E proprio come allora grande protagonista Nicolò Barella, autore di una splendida rete, quando all'inizio della ripresa si è avventato sulla respinta corta della difesa avversaria su calcio d'angolo, colpendo al volo e insaccando il pallone alle spalle di Courtois.

Il raddoppio azzurro arriva su rigore, dopo un intervento in ritardo di Castagne su un indomabile Chiesa. Dal dischetto Berardi: Courtois intuisce e tocca, ma la palla finisce in rete. Nel finale lo spauracchio, col giovane De Ketelaere che in contropiede fredda Donnarumma facendo passare il pallone sotto le gambe del N.1 azzurro.

Ma è troppo tardi: i campioni d'Europa in carica gestiscono il vantaggio e portano a casa la partita, confermando quanto di buono fatto sino ad ora sotto la gestione Mancini. Prossimi appuntamenti le sfide di qualificazione al Mondiale 2022.

Prosegue l'annata d'oro del centrocampista sardo, che dopo le vittorie da protagonista di Scudetto ed Europeo e la nomina fra i 30 candidati al Pallone d'Oro, si conferma mattatore contro i numeri 1 del ranking Fifa.

