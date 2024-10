L'Hac Nuoro sfiora l' impresa ma negli ultimi minuti si arrende al Cassano terza forza del campionato, che si porta a casa tre punti dalla Sardegna vincendo con un risicato 18 a 21.

Purtroppo ieri il supporto della cubana Gomez e del argentina Giangiulio è stato veramente insufficiente e l'ottima prova del resto della squadra e in primis di Silvia Basolu e del capitano Paola Delussu non è bastato per far loro un incontro, che era difficile ma che vedendo le due squadre per niente impossibile.

Nuoro aveva di fronte un fior di squadra con 5 nazionali e una fisicità delle avversarie veramente importante, nonostante tutto, le nuoresi hanno lottato con la solita caparbietà per onorare l' impegno, soprattutto per il loro pubblico fantastico che sino al suon della sirena gli è stato accanto e ha sostenuto le proprie beniamine con un tifo infernale.

L'incontro è stato equilibrato e il primo tempo si è concluso 11 a 13, nel secondo tempo le nuoresi guidate da Roberto Deiana che nel intervallo da buon stratega ha sistemato alcuni dettagli che ha permesso alla sua squadra di ribaltare il risultato portandosi sul 15 a 14.

Lostia tra i pali a parte qualche indecisione ha parato i continui assalti e la difesa ha lavorato con tanta energia chiudendo tutti gli spazi, in attacco troppe occasioni sprecate e Gomez pressoché inesistente rispetto ad altre gare solo 5 reti all' attivo, Belardinelli quando è stata servita ha concluso bene l' azione ( tre reti ) e Basolu da ala sembrava un cecchino e non sbagliava un tiro ( sei reti ); gli ultimi minuti son stati determinanti per la sconfitta e il match si è concluso 18 a 21.

Per Nuoro un occasione sprecata e ora si pensa alle ultime gare con Ferrara e Conversano, per poi gestire la fase Play Out e la Coppa Italia dove si riparte da zero e tutto può succedere.

Nuoro – Cassano Magnago 18-21 (p.t. 10-13)

Nuoro: Florenzi, Ganga, Davoli, Belardinelli 3, Delussu 3, Napoli 1, Lostia, Murgia, Basolu 6, Gomez 5, Giangiulio, Bellu, Arpi, Podda.

All: Roberto Deiana

Cassano Magnago: Dovesi, Bongiovanni, Dalla Costa 6, Colombo, Del Balzo, Clerici 3, Losio, Bagnaschi 1, Cobianchi 9, Bassanese 2, Canziani, Vlaskalic, Barbosu, Parini. All: Silvia Beltrame

Espulsa : Alessandra Bassanese

La classifica:

Indeco Conversano 43

Jomi Salerno 39

Cassano Magnago 35

Ariosto Ferrara 24

Gommeur Team Teramo 24

Globo-Halmax-Bioapta Teramo 23

Casalgrande Padana 20

Nuoro 17

Alì Mestrino 12

Schenna 3